Щадряен Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щадряен
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8383. ЩАДРЯЕН, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 32 л. Гр. Гороховецк. у., Мышск. в., д. Иванькова; - Н. С. 2 уч. Варшковск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 26 февр. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.