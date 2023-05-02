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Герасименко Сергей Софронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасименко
Имя
Сергей
Отчество
Софронович
Дата исполнения приговора
__ апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1812. ГЕРАСИМЕНКО СЕРГЕЙ СОФРОНОВИЧ, 38 л., г. Ставрополя. б. Ставропольск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 7 л. 4 м. 18 д. и пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 17 /ІѴ—24.

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