Герасименко Сергей Софронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасименко
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Софронович
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1812. ГЕРАСИМЕНКО СЕРГЕЙ СОФРОНОВИЧ, 38 л., г. Ставрополя. б. Ставропольск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 7 л. 4 м. 18 д. и пор. пр. 5 л. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 17 /ІѴ—24.
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