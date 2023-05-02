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Лужецкий Фома Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лужецкий
Имя
Фома
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8270. ЛУЖЕЦКИЙ ФОМА ПЕТРОВИЧ, 22 л., Балтск. окр., Красноярск. в., с. Лабушны. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст, 180 п. «ж», 208 ч. 3, лиш. св. 3 г. Исп. 27 сент. 923.

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