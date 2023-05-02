Кузнецов Максим Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87461. КУЗНЕЦОВЪ, МАКСИМЪ ЯКОВлевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Крапивен. у., Ломинцевск. в., с. Крутого, 33 л.; — Тульск. О. С., 4 п. 134, 135, 2 ч. 1055, В. 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 2 г. Исп. 29 Марта 908. | 905 81593 1655 У. | 900 9692 172 М. | 904 15009 1655 У. | 99 11782 169 М.|902 45709 1655 У. | 97 42663 172 М.
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