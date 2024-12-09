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Лимашев Павел Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лимашев
Имя
Павел
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
21 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
95899. ЛИМАШЕвЪ, ПАВЕЛЪ КИРИЛловъ, 23 л. К. Кадников. у., Бѣльтяевск. в., д. Гридинской, рд. Любимск. у., въ в. и с. Козѣ; — Ярослав. О. С., 29 Апр. 911, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ сего же числа (1 ч. 1653 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Іюня 911. | 910 8050 169 М. | 907 42386 172 М.

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