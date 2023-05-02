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Ершов Георгий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Георгий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
4493. ЕРШОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 15 л., Кологривск. у., Матвеевск. в. и д. Иркутск. Губсуд. Ст. 58 ч. 2 и 60, пор. пр. 2 г. Исп. 17 дек. 923.

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