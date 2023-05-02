Муравьев Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муравьев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89962. МУРАВЬЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ (опт. же Севастьяновъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Слободск. у., Кайгородовск. в. и 43 л., рд. Ряжск. у., Троице- Лѣсуновск. в., въ с. Незнановѣ; — Рязан. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 12 Сент. 907 г., арест. отд. 3 г. Исп. 22 Апр. 908. | 97 92197 1655 У. | 92 24789 169 М. | 95 99131 1647 У. | 91 57743 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.