Кушнарев Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушнарев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87827. КУШНАРЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ. Мщ. г. Симферополя, 18 л.; — З. Н. 1 уч. Симферопольск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Февр. 908. 87828. КУШНАРЕВЪ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ. К. изъ сс.-посел. Енисейск. у., Кежемск. в., д. Алешкина, 65 л., рд. въ г. Гомелѣ; — Краснояр. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и 284 У. осод. подъ стр., тюр. 3 г. Исп. 26 Марта 908. | 906 29262 1655 У. | 904 60054 169 М. | 905 40782 169 М. | 904 5236 169 М.
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