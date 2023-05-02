Сунцов Александр Демидович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сунцов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Демидович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29300. СУНЦОВ, АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВИЧ, 32 л. Гр. Глазовск. у., Ежевск. в.; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Спекуляц., лиш. св. 6 м., по амн. нак. сокр. на ⅚ и конф. ч. имущ. Исп. 15 дек. 920.
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