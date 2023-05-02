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Кривошеев Федор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривошеев
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7059. КРИВОШЕЕВ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 21 г., Демидовск. у., Ельшанск. в., д. Цибульки. Смоленск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. Исп. 3 марта 923.

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