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Черкас Федосей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черкас
Имя
Федосей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141148. ЧЕРКАСЪ, ФЕДОСЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Сквирск. у., в. и м. Наволочи, 26 л.; — Кіев. С. П. 15 Апр. 909, 134, 135, 149, 346 и 1489 У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Окт. 909.

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