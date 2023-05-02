Черкас Федосей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черкас
- Имя
- Федосей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141148. ЧЕРКАСЪ, ФЕДОСЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Сквирск. у., в. и м. Наволочи, 26 л.; — Кіев. С. П. 15 Апр. 909, 134, 135, 149, 346 и 1489 У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Окт. 909.
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