Карпов Семен Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4385. КАРПОВ СЕМЕН ЕФИМОВИЧ, 41 г., б. Екатеринбургск. у., Атигск. в. и завода. Уральск. Облсуд. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 2/Х—24.
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