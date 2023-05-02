Тюкалкин Иван Касьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюкалкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Касьянович
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29697. ТЮКАЛКИН, ИВАН КАСЬЯНОВИЧ, 36 л. Гр. Городищенск. у., Перлиевск. в., д. Керейки; — Н. С. 6 уч. Городищенск. у. Винокур., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 2 м. Осужд. 14 июня 920.
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