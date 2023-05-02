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Иванов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3694. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 30 л., Порховск. у., Бельск. в., д. Белой. Н. С. 1З отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 16, 180, 2 ч. 181, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. З/ѴІІ—24. 

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