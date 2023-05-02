Хейсин София Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХейсин София Моисеевна

Хейсин София Моисеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хейсин
Имя
София
Отчество
Моисеевна
Дата исполнения приговора
07 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
11092. ХЕЙСИН СОФИЯ МОИСЕЕВНА, 47 л., Тверск. г., г. Осташкова. Псковск. Губсуд. Ст. 2 ч. 98, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close