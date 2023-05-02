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Коростелев-Китибов Евдоким Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коростелев-Китибов
Имя
Евдоким
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
09 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6629. КОРОСТЕЛЕВ-КИТИБОВ ЕВДОКИМ КУЗЬМИЧ, 23 л., Каменск. у., Куликовск. в. и с., Томск. Губсуд, Ст. ст. 105 и 106 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 9 авг. 923.

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