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Садыков Василий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садыков
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1928
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8625. САДЫКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 29 л., Васильсурск. у. Андреевск, в. Н. С. 9 отд. б. г. Петрограда, Ст. ст. 95 и 180, лиш св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 сент. 928.

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