Садыков Василий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садыков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1928
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8625. САДЫКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 29 л., Васильсурск. у. Андреевск, в. Н. С. 9 отд. б. г. Петрограда, Ст. ст. 95 и 180, лиш св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 сент. 928.
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