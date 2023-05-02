Гусеин-Оглы Гасан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусеин-Оглы
- Имя
- Гасан
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81760. ГУСЕИНЪ-ОГлЫ, ГАСАНЪ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ перс.-подд., рд. въ Персіи; — Эриванск. О. С., 25 Янв. 911, 152, 1 и 2 п. 816 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 25 Янв. 911 г. (144 и 1 п. 316 У., тюр. 2 м.), арест. отд. 2 г. Исп. 7 Апр. 911. | 11 Февр. 908 г. Тифлисск. О. С., 1 п. 1653 У., арест. отд. 1 г.
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