Вичка Тадеуш Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вичка
- Имя
- Тадеуш
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45776. ВИЧКА, ТАДЕУШЪ ИВАНОВЪ. К., 22 л., рд. и прип. въ г. Липно; — М. С. г. Липно, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Мая 905.
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