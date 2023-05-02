Кобзарев Степан Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобзарев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4340. КОБЗАРЕВ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 27 л., Донецк. окр., Волошинск. в., д. Ноздревки. Н. С. 5 уч. Донецк. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 15/Ѵ—24.
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