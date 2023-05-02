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Басарабова Марфа Антонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басарабова
Имя
Марфа
Отчество
Антонова
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129908. БА(Е)С(С)АРАбОВА, МАРФА (Марта) Антонова. К. Каневск. у., м. Козина, 18 л.; — М. С. 1 уч. Каневск. окр. 7 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 М. Исп. 7 Окт. 909.

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