Басарабова Марфа Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Басарабова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129908. БА(Е)С(С)АРАбОВА, МАРФА (Марта) Антонова. К. Каневск. у., м. Козина, 18 л.; — М. С. 1 уч. Каневск. окр. 7 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 М. Исп. 7 Окт. 909.
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