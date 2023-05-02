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Санеев Прокофий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Санеев
Имя
Прокофий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8724. САНЕЕВ ПРОКОФИЙ ФЕДОРОВИЧ, 38 л., 2 Донск. окр., ст. В.-Чирской. 6. Царицынск. Губ-суд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 10 м. 24 д. и пор. пр. 4 г. Исп. 5 окт. 923.

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