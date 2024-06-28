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Задедюрин Сергей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Задедюрин
Имя
Сергей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46805. ЗАДЕДЮРИНЪ, СЕРГѢЙ ИВАновъ (онъ же Голубь). Зап. ряд. изъ к. Льгов. у., Ольшанск. в., д. Панкѣевой, 33 л.; — Курск. О. С. (во 2 р.), 2 ч. 1609 У., каторж. раб. 5 л. Исп. 5 Мая 905. | 98 62042 169 М.

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