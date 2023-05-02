Дегтерев Николай Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дегтерев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3766. ДЕГТЕРЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., г. Тулы. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2. 195, лиш. св. 1 г. и пор пр. 2 г. Исп. 27 февр. 923.
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