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Дегтерев Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дегтерев
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
27 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3766. ДЕГТЕРЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., г. Тулы. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 91 ч. 2. 195, лиш. св. 1 г. и пор пр. 2 г. Исп. 27 февр. 923.

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