Томашевич Августин Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томашевич
- Имя
- Августин
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140049. ТОМАШЕВИЧЪ, АВГУСТИНЪ Антоновъ (онъ же Якшта). Лиш. ос. пр. изъ к. Виленск. у., Мицкунск. в., 32 л.; — Виленск. О. С. 10 Сент. 909, 152 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по 1 уч. Вилен. у. отъ 5 Сент. 906 г. (1111 Акц. У., тюр. 2 м.) арест. отд. 2 г. Исп. 23 Окт. 909. Спр., напеч. въ 908 г. № 65507, счит. недѣйствит.
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