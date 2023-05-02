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Букатникова Дарья Евлампиева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Букатникова
Имя
Дарья
Отчество
Евлампиева
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
130395. БУКАТНИКОВА, ДАРЬЯ ЕВЛАМпіева. Каз. ст. и пос. Полоцкаго, Верхнеуральск. у., 42 л.; — У. Чл. О. С. по Верхнеуральск. у. 5 Сент. 909, 3 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 7 Окт. 909.

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