Пидорин Еремей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пидорин
- Имя
- Еремей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38597. пидоринъ, еремѣй федоровъ. Каз. с. Совина, Кохновск. в., Кременчуг. у., 30 л.; — Полтав. О. С., 4 п. 134, 135, 152, 1525, 1 п. 1526, 1631 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 18 Дек. 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.