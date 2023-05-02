Трубицина Зинаида Егорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трубицина
- Имя
- Зинаида
- Отчество
- Егорова
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140165. ТРУБИЦИНА, ЗИНАИДА ЕГОРОВА (она же Рыбакова). Мщ. г. Торопца, 17 л.; — Великолуцк. О. С. 19 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 29 Окт. 909. | 904 82954 169 М.
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