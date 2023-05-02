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Трубицина Зинаида Егорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трубицина
Имя
Зинаида
Отчество
Егорова
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140165. ТРУБИЦИНА, ЗИНАИДА ЕГОРОВА (она же Рыбакова). Мщ. г. Торопца, 17 л.; — Великолуцк. О. С. 19 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 29 Окт. 909. | 904 82954 169 М.

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