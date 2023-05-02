Славинский Павел Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Славинский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9173. СЛАВИНСКИЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., г. Томска. Томск. Губсуд. Ст. 60, лиш. св. 2 г. 1 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 окт. 923
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