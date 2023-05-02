Каменский Иван Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4242. КАМЕНСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 25 л., Козловск. у., Красивск. в., д. Лежайки. Тамбовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 15/ІХ—124.
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