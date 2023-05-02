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Каменский Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменский
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
15 сентябрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4242. КАМЕНСКИЙ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 25 л., Козловск. у., Красивск. в., д. Лежайки. Тамбовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 15/ІХ—124. 

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