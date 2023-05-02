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Осенькин Евдоким Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осенькин
Имя
Евдоким
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7250. ОСЕНЬКИН ЕВДОКИМ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 41 г. г. Пензы. Пензенск. Губсуд. Ст. 180-а, расстрел, по амн. замен, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 мая 923.

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