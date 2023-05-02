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Кадошников Севастиан Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кадошников
Имя
Севастиан
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
28 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
3933. КАДОШНИКОВ СЕВАСТИАН НИКИФОРОВИЧ, 44 л., Красноярск. у., Новоселовск. в., с. Онаш. Енисейск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 28/ѴІІІ—24.

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