Клыков Леонид Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клыков
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6028. КЛЫКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, 34 л., Вязниковск. у., Сладомастерск. в. и с., Московск. Губсуд., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. 5 м. 20 д., Исп. 29 нояб. 923.
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