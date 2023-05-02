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Зайцев Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4788. ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Вяземск. у., Новосельск. в., д. Бородино. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. п. «е» и «ж», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1½ г. Исп. 13 апр. 923.

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