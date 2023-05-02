Чопек Петр Матеушев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чопек
- Имя
- Петр
- Отчество
- Матеушев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36722. ЧОПЕКЪ, ПЕТРЪ МАТЕУШЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Островск. у., гм. Орло, д. Глина, 39 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Малкинъ; — Ломжин. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 11 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 8 Марта 905. | 97 99136 1647 У. | 86 29831 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.