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Родионов Егор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Егор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
11084. Родионов Егор Трофимович, 24 л., Ачинск. окр., Тисульск. р., д. Берикуль. Н. С. 15 уч. Томск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7 нояб. 926.

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