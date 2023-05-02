Федосеев Борис Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеев
- Имя
- Борис
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12546. ФЕДОСЕЕВ БОРИС МАРКОВИЧ, 48 л., Рязанск. г., Спасск у., д. Пустой. Рязанск. Губсуд. Ст. 1 ч. 114, пор. пр. 2 Г. П. В. 3. С. 4/ІІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.