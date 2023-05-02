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Бурлаков Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурлаков
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
24 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
37969. БУРЛАКОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ. Не прип., 25 л., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. (въ 5 р.), 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 24 Марта 905. | 98 12625 172 М. | 97 15683 1655 У. | 97 34294 169 М. | 93 7392 172 М.

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