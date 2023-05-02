Петрунин Леонид Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрунин
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10174. Петрунин Леонид Георгиевич, 31 г., Зилаировск. к., Утягиловск. в., хутора Ново-Сакмарского. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, 189, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 28 февр. 926.
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