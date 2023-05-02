Косых Григорий Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косых
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6785. КОСЫХ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 35 л., Челябинск. у., Шумихинск. в., с. Каменного, Н. С. 5 уч. Челябинск. у., Ст. 176, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 18 марта 923.
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