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Здаров Никифор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Здаров
Имя
Никифор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4915. ЗДАРОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ, 31 г., г. Саратова. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. ст. 116 и 180 п. «з», лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 13 авг. 923.

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