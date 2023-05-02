Здаров Никифор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Здаров
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4915. ЗДАРОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ, 31 г., г. Саратова. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. ст. 116 и 180 п. «з», лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 13 авг. 923.
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