Пискунов Тихон Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пискунов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7727. ПИСКУНОВ ТИХОН ПРОКОФЬЕВИЧ, 18 л., Богучарск. у., х. Пасхуловки. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 2 д. Исп. 2 нояб. 923
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