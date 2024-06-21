Смоляничева Варвара Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смоляничева
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 610
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17135. СМОЛЯНИЧЕВА, ВАРВАРА ИВАнова. К. Черниговск. у., Слабинск. в., д. Жеведи, 16 л.;— Г. С. 2 уч. г. Чернигова, 6, 11. 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 19 Нояб. 908 г. (169 М.— тюр. 1½ м.), тюр., отд. для несовершеннол., 1½ м. Исп. 3 Дек. 908. | 908 114981 169 М.
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