Гордиенко Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордиенко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17870. Гордіенко, яковъ Ивановъ, 31 г. К. изъ сс. Балаган. у., Евсеевск. в., с. Тымырей, рд. въ г. Новороссійскѣ; — Иркутск. О. С., 3 Нояб. 910, 2 ч. 313 У., тюр. 2 м., а по Выс. маниф. 904 г. отъ наказ. освобожденъ. Исп. 9 Дек. 910. | 901 46854 1651 У. и У. о сс. 98 87427 1641 У. | 92 21430 169 М.
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