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Иванов Захарий Викентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Захарий
Отчество
Викентьевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5134. ИВАНОВ ЗАХАРИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ, 35 л., г. Благовещенска. Н. С. 1 уч. Свободненск. у. Ст. 134, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 сентября 923.

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