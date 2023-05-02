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Коробков Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробков
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6569. КОРОБКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Севск. у., Девичск, в., д. Скакино, Смоленск. Губсуд, Ст. ст. 113 ч. 1, 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 16 мая 923.

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