Волтовский Владимир Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолтовский Владимир Демидов

Волтовский Владимир Демидов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волтовский
Имя
Владимир
Отчество
Демидов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45856. ВОЛТОВСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ ДЕмидовъ. Мщ. г. Бирюча, 21 г.; — Таганрог. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 905. | 904 21187 169 М., по совок. съ приг., напеч. въ 903 г. № 94661. | 901 72554 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close