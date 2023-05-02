Волтовский Владимир Демидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волтовский
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Демидов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45856. ВОЛТОВСКІЙ, ВЛАДИМІРЪ ДЕмидовъ. Мщ. г. Бирюча, 21 г.; — Таганрог. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 905. | 904 21187 169 М., по совок. съ приг., напеч. въ 903 г. № 94661. | 901 72554 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.