Дубинчук Федор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинчук Федор Иосифович

Дубинчук Федор Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубинчук
Имя
Федор
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4126. ДУБИНЧУК ФЕДОР ИОСИФОВИЧ, 27 л., Моршанск. у., Алгасовск. в. и с. В. Т. Триб. южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 16 ч. 3, 114, 116, 186, лиш. св. 1 г. 10 м. Исп. 27 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.