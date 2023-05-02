Дубинчук Федор Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубинчук
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4126. ДУБИНЧУК ФЕДОР ИОСИФОВИЧ, 27 л., Моршанск. у., Алгасовск. в. и с. В. Т. Триб. южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 16 ч. 3, 114, 116, 186, лиш. св. 1 г. 10 м. Исп. 27 июля 923.
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