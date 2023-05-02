Бружас Агата Викентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бружас
- Имя
- Агата
- Отчество
- Викентьева
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45431. БРУЖАСЪ, АГАТА ВИКЕНТЬЕВА. К. Тельшев. у., Ольсядск. в., м. Кальваріи, 65 л.; — Ковен. О. С., 1489 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 13 Мая 905.
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