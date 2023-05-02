Дудников Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудников
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38063. ДУДНИКОВЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ишимск. у., Абатск. д. Ереминой, 52 л., рд. Саратов. у., въ в. и с. Рыбушанскомъ; — М. С. 2 уч. Тюменск. у., 12, 13, 170 и 175 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Февр. 909. | 901 58380 1484 У. | 92 99295 170¹ М. | 902 43172 1635 У. | 91 136967 1647 У. | 95 90349 1659¹ У. | 90 41441 169 М.
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